Профессор ВШЭ оценил ход выборов на новых российских территориях

Участие новых российских регионов в государственной политике страны являются очень важным моментом с точки зрения легитимизации. Об этом заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Впервые там проводятся выборы по российскому законодательству, причем там пока используется та форма, которая часто она реализуется в закавказских республиках. Это когда избирается законодательное собрание и потом оно утверждает ту кандидатуру, которую предлагает президент Российской Федерации в качестве главы региона», — сказал он.

Эксперт отметил, что поэтому и проводятся только выборы депутатов законодательных собраний четырех новых регионов.

«Это очень важно с точки зрения о легитимизации для международного сообщества. Мы видим какое огромное сопротивление ока оказывает запад. Американцы уже грозят санкциями. Если б им было все равно, то они бы не замечали эти выборы. Но Россия в части международных обязательств по демократическим принципам устройства власти проводит выборы как раз на основе этих принципов», — добавил Баширов.

Он отметил, что там есть наблюдатели, которые смотрят как соблюдаются все эти нормы. «Дальше некоторые страны вправе признавать или не признавать, но это уже политическая игра. Самое главное, что эти выборы проходили по тем принципам, которые утверждены международными нормами», — пояснил политолог.

Он рассказал, что там побеждает «Единая Россия». И это, по его мнению, является закономерным. Эксперт считает, что население понимает, как нужна сейчас определенная консолидация.

«Сейчас можно только поздравить тех, кто проходит по спискам на эти посты, и сказать, что на них лежит просто огромная историческая ответственность. Это личный серьезный выбор каждого из них», — подчеркнул Баширов.

Также эксперт отметил, что на выборах в Центральной России по сравнению с предыдущими выборами наблюдается минимум скандалов.

«Тогда более активно работали западные разнообразные НКО, и внутренняя оппозиция, которая ориентирована на прозападные элиты, бойко себя вела. Сейчас этот нездоровый налет с политической системы снят», — объяснил он.

При этом Баширов подчеркнул, что с точки зрения организации выборов всегда был высокий уровень и в регионах, и в Москве. По его словам, и с с точки зрения технической организации вопросов нет

«С точки зрения состязательности тот же самый эффект. То есть люди чувствуют, что сейчас надо поменьше споров, искать какую-то консолидирующую и держаться ее», — заключил он.

Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходит Единый день голосования. На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов.