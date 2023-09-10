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Андрей Турчак рассказал о первых результатах партии на выборах в ДФО

Турчак: «Единая Россия» на Дальнем Востоке показывает высокий результат

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

«Единая Россия» уверенно побеждает в Хабаровском крае. Об этом заявил секретарь Генсовета партии на ВКС с региональными отделениями партии в ДФО. По его словам, «Единая Россия» на Дальнем Востоке провела работу над ошибками и показывает высокий результат на выборах.

«Наблюдаем первые результаты. Дальний Восток задал хороший тренд в целом по стране. Отдельное спасибо команде в Хабаровском крае за результаты в Советской гавани – это серьезный маркер», — приводятся его слова на сайте партии.

В свою очередь, секретарь реготделения, депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что кандидат от «Единой России» в мэры Хабаровска Сергей Кравчук предварительно набирает 46% голосов.

«Думаю, тенденция эта сохранится. Самые сложные участки мы уже прошли. Хабаровский район – все депутаты побеждают. В общем, идем уверенным курсом. Ждем окончательных результатов», – сказал он.

Также отмечается, что жители Якутии продемонстрировали высокую явку. Сейчас в регионе идет подсчет голосов. По словам руководителя исполкома «Единой России» Руслана Платонова, предварительно глава региона Айсен Николаев идет с уверенным отрывом, 72%.

«Жалоб нет, нарушений серьезных не зафиксировано. В целом голосование прошло спокойно», – добавил он.

В Бурятии также ожидается улучшение результатов по сравнению с 2018 годом.

«Единая Россия» восстанавливает свои позиции. Всем огромное спасибо, отработали достойно. И по оценке штаба, и по оценке наших уполномоченных», – заключил Турчак.

Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходит Единый день голосования. На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов.

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