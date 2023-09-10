В Тернополе загорелось предприятие на 9 тыс. кв. м

Пожар произошел на одном из предприятий в Тернополе на площади 9 тыс. кв. м. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его данным, в помещениях предприятия хранится пенопласт. Причины возгорания сейчас уточняются.

До этого сообщалось, что в Краснодаре пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло из-за салюта. Инцидент произошел в ночь на 8 сентября на Тополиной улице. По словам местных жителей, неизвестные решили запустить фейерверк. В результате на пустыре загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился по территории.

7 сентября пожар произошел в Астрахани на площади 600 квадратных метров. Инцидент произошел около 23:00 по местному времени, на улице Куйбышева. Загорелся двухэтажный жилой дом, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Для тушения привлекли 15 единиц техники.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».