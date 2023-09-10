В Госдуме высмеяли ЕС за запрет россиянам ввозить личные авто, смартфоны и шампунь

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Еврокомиссия, запретив гражданам России въезжать в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами, поступила мелочно. По его мнению, такая логика ЕС в борьбе с Россией уже никого не удивляет.

«Евросоюз ведет с нами войну и использует на этой войне все методы, которые достойны его мировосприятия. Они вот такие мелочные. Они, грубо говоря, вот так смотрят на мир и исходят из того, что именно таким образом поставят нас на колени. Это их логика, и с этой логикой мы сталкиваемся тысячу лет, не только сейчас. И наши предки с этим сталкивались, исходить надо из этого», — сказал Федоров.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что решение Евросоюза запретить россиянам ввозить даже шампунь для личного пользования его рассмешил.

«Еврокомиссия сейчас, конечно, злая, страдает. Я вообще не очень сильно парюсь по этому поводу, потому что я в Евросоюз вообще не въездной. Ни с шампунем, ни без шампуня. И, честно говоря, не вижу ни одной причины для нормального человека ездить в Евросоюз, кроме как дипломатам и людям по служебной необходимости. Есть, безусловно, и те, кто по семейным обстоятельствам вынуждены ехать транзитом через территорию ЕС. Конечно, им не завидую. А в целом, это же смешно — шампунь запретить возить. При этом посмотрите, как они попрошайничают с попыткой продления зерновой сделки», — заявил Милонов.

8 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которому гражданам страны нельзя ввозить на территорию ЕС автомобили. В случае нарушения это будет расцениваться как запрещенный импорт. На таможне могут не пропустить также смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни и ноутбуки, которые упомянуты в специальном перечне.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России.