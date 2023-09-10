Подростки, избившие мужчину-инвалида в Амурске, заключены под стражу

В Амурске Хабаровского края суд избрал меру пресечения в отношении двух школьников, которые напали на мужчину-инвалида на улице и несколько часов избивали его. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Двое школьников издевались над мужчиной с тростью в течение нескольких часов, подростки пинали беспомощного инвалида в лицо, били по голове палками, тушили о него сигареты и прыгали на нем.

50-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами, личности подростков удалось быстро установить.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое школьников 14 и 15 лет, они заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мотивы избиения устанавливают следователи.

Ранее на Алтае подросток нокаутировал пенсионера и угнал его машину.