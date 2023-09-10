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Определены победители второго дня выборов в Москве среди онлайн-избирателей

Более 1,8 млн москвичей стали победителями розыгрыша призов в рамках ДЭГ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Более 723 тыс. жителей Москвы, принявших участие в онлайн-голосовании второго из трех дней выборов в российской столице, стали призерами акции «ВыбираемВместе2023». Об этом рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, передает ТАСС.

Конкурс проходит в рамках программы «Миллион призов». При этом за первые два дня голосования подарки получили более 1,8 млн избирателей, подчеркнул собеседник агентства.

«723 183 победителя (во второй день голосования — «Газета.Ru»)», — уточнил Платонов.

9 сентября руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщил, что у москвичей есть шанс принять участие в розыгрыше акции «ВыбираемВместе2023». Для этого до 20:00 вечера жителям города нужно было проголосовать на выборах, воспользовавшись электронным терминалом или системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В тот же день, по словам Пищелко, состоялся первый розыгрыш призов. Всего за три дня голосования планируется раздать 2,3 млн подарков, уточнил специалист. Партнерами программы стали благотворительные организации, торговые сети, аптеки, кафе и рестораны.

Ранее стало известно, сколько жителей Москвы приняли участие в выборах мэра в первые два дня голосования.

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