Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

ЕК запретила россиянам въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

close
100%
Shutterstock

В Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии.

Отмечается, что под запрет попадают легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. При этом неважно, используются ли они для частных или коммерческих перевозок. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

Кроме того, россиянам запрещено перевозить с собой личные вещи, например, ноутбук, смартфон, драгоценности и даже шампунь. Ввоз этих вещей может расцениваться как запрещенный импорт.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что у ЕС была возможность сотрудничать с Россией, но Евросоюз предпочел незаконные санкции в отношении РФ, бумерангом ударившие по экономике Европы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях