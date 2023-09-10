Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

В Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии.

Отмечается, что под запрет попадают легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. При этом неважно, используются ли они для частных или коммерческих перевозок. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

Кроме того, россиянам запрещено перевозить с собой личные вещи, например, ноутбук, смартфон, драгоценности и даже шампунь. Ввоз этих вещей может расцениваться как запрещенный импорт.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что у ЕС была возможность сотрудничать с Россией, но Евросоюз предпочел незаконные санкции в отношении РФ, бумерангом ударившие по экономике Европы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.