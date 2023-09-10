Автор биографии Маска написал, что ему хотелось бы «прояснить вопрос касательно Starlink»

Автор биографии Илона Маска Уолтер Айзексен поддержал слова миллиардера о том, что он не отключил сервис Starlink у полуострова Крым, а отклонил запрос Киева о его активации. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Биограф обратил внимание, что ему хотелось бы «прояснить вопрос касательно Starlink». По словам писателя, украинцы попросили Маска активировать сервис на всем расстоянии до Крыма «для атаки подводными дронами по российскому флоту».

«Маск не активировал его, поскольку он посчитал, и, видимо, был в этом прав, что это спровоцирует большую войну», — отметил Айзексен.

9 сентября Маск рассказал, почему ввел ограничения для Украины на использование Starlink. Он обратил внимание, что хотел «помочь людям».

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров пояснил «Газете.Ru», почему украинские военные зависят от интернета.

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в сеть в любой точке планеты.

Ранее Илон Маск рассказал о военной уязвимости США.