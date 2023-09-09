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В Ярославле поймали с поличным молодых людей, попытавшихся устроить теракт

Shot: двое 18-летних жителей Ярославля попытались устроить теракт в черте города

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Ярославле сотрудники спецслужб задержали двоих 18-летних россиян, которые пытались устроить теракт с поджогом вышки связи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, инцидент произошел 7 сентября. Едва достигший 18 лет уроженец Закарпатской области Украины, проживающий в Ярославле, вместе с ровесником попытались сжечь телекоммуникационную вышку.

Идею подали киевские кураторы, с которыми закарпатец общался в соцсетях, отмечает источник. Для осуществления плана молодые люди приобрели четыре литра бензина.

Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленников с поличным на улице Блюхера. В отношении молодых людей возбудили уголовные дела по статье о подготовке к теракту — им грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Крыму пресекли диверсию на железной дороге.

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