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Пропавшего экс-директора НИИ вакцин ФМБА нашли под арестом

Экс-директора петербургского НИИ вакцин ФМБА Трухина нашли под арестом

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Ktovmedicine.ru

Пропавший бывший директор петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин был найден под арестом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Согласно сообщению, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес в отношении Трухина постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что его подозревают в присвоении или растрате, совершенных организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн. рублей.

«Трухин просил домашний арест. Защита обратила внимание, что Трухин активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний», — указали в пресс-службе.

По версии следствия, Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 рублей.

До этого сообщалось, что Трухин был уволен из НИИ вакцин ФМБА 4 сентября. Причиной такого решения стали результаты проверки федерального медико-биологического агентства в сфере противодействия коррупции. Во время мероприятия специалисты выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

О пропаже Трухина стало известно после обращения в полицию его дочери. В день увольнения он не выходил на связь.

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