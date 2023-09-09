В детском саду в Башкирии зафиксировали групповое заболевание острой кишечной инфекцией

В детском саду Белорецка в Башкирии зафиксировали групповое заболевание острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

По данным надзорной службы, острую кишечную инфекцию зафиксировали у воспитанников и сотрудников одного из дошкольных учреждений в Белорецке. По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование.

Специалисты надзорной службы проводят все необходимые лабораторные исследования, а также проверяют персонал детского сада. По предварительным данным, причиной группового заболевания является сальмонеллез.

Дошкольное учреждение зарыто и опечатано сотрудниками Роспотребнадзора. Сообщается, что угроза распространения инфекции отсутствует.

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