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Учительница в Набережных Челнах оскорбила подростков и попала на видео

В Набережных Челнах учительница алгебры назвала подростков «вонючими ушлепками»

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Pixabay

В Набережных Челнах учительница алгебры оскорбила подростков и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны Онлайн».

По данным источника, инцидент произошел в одной из школ города. Ученики начали записывать на видео учительницу, которая осыпала их оскорблениями. Женщина назвала несовершеннолетних «ушлепками» и «нищебродами». Она заявила, что больше не может смотреть на школьников. По мнению педагога, в детях «плохо все».

«Вы никто и звать вас никак», — заявила учительница в конце речи.

О том, почему педагог оскорбительно высказалась в адрес учащихся общеобразовательного учреждения, неизвестно. Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что подобное поведение непозволительно, а другие уверены, что учительницу «довели».

Ранее на Кубани школьники сняли на видео, как учитель выбрасывает из класса их портфели.

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