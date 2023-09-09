Число жертв землетрясения в Марокко превысило 290

По предварительным данным, число жертв сокрушительного землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко увеличилось до 296 человек. Об этом информирует марокканский новостной портал Goud, ссылаясь на власти провинций Эль-Хауз, Уарзазат, Азилал, Чичауа, Тарудан, города Марракеш и МВД.

«296 человек погибли», — сказано в материале.

Согласно информации ведомства, еще 153 жителя получили травмы разной степени тяжести, многие из них госпитализированы.

«Местные власти, службы безопасности и гражданской защиты были мобилизованы во всех провинциях и регионах страны», — отмечается в публикации.

Ночью 9 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. По данным геологической службы, эпицентр сейсмособытия находился в 77 км к юго-западу от Марракеша. Подземные толчки ощущались от столицы страны — Рабат — до города Сиди-Ифни на юге королевства.

Позднее телеканал Aljazeera сообщил, что не менее пяти человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в Марокко. Спустя несколько часов стало известно, что это число превысило 100 человек.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.