Выживальщик рассказал, как оказывать первую помощь в диких условиях

Инструктор по выживанию Михаил Макеев в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал россиянам перед походом пройти курсы первой помощи или отправляться в подобное путешествие с людьми, имеющими опыт оказания помощи в условиях дикой природы. По его словам, для оказания первой помощи есть конкретные алгоритмы, которые необходимо выучить и отрабатывать, чтобы не утратить навыки.

«Там есть четкие алгоритмы, которые надо один раз выучить, отработать, и потом их надо только повторять, потому что навык теряется. Я всем рекомендую пройти базовый курс оказания первой помощи и выбирать практикующих специалистов, которые работают в бригаде скорой помощи, спасателями. Один раз пройденный курс первой помощи может сэкономить деньги и спасет кому-то жизнь. Их надо рассматривать как инвестицию», — сказал он.

Макеев подчеркнул, что для оказания первой помощи существуют три основных правила, которых надо придерживаться: не навредить себе, не усугубить состояние пострадавшего и как можно быстрее передать его в руки квалифицированного специалиста. По его словам, если человек не может диагностировать состояние пострадавшего, единственным правильным решением будет вызов специалистов.

«Если четко не знаешь, что надо делать, и не можешь диагностировать состояние и ситуацию, то единственно правильным действиям в рамках оказания первой помощи будет вызов квалифицированных (людей), потому что человек недееспособен ввиду какого-то происшествия. А человек, который стал свидетелем этого состояния, он дееспособен, и ему надо свою дееспособность реализовать путем того, чтобы привлечь кого-то, кто может оказать первую помощь», — отметил он.

Эксперт добавил, что аптечка в условиях дикой природы, как и любой элемент снаряжения, повышает эффективность человека и дает ему чувство безопасности. Макеев порекомендовал класть в нее четыре вида лекарств, перевязочные материалы, антисептические средства и одеяло спасателя. Также эксперт посоветовал собирать аптечку исходя из особенностей региона для похода.

«Должно быть четыре вида таблеток: от болей, от расстройств желудочно-кишечного тракта и от аллергии, также должен быть обязательно перевязочный материал и дальше уже антисептические средства. Дальше уже наращивается, насколько фантазии хватит у людей, навыков и знаний, как препарат применять. Если это сильная жара, то нужно взять таблетки от давления, надо запастись охлаждающими пакетами. А если это холод, то нужно грелки также в аптечке иметь. Одеяло спасателя обязательно тоже должно быть. Оно занимает очень мало места, меньше кошелька размер, ничего не весит, но эффективность его применения очень высока. Одеяло спасателя нужно, чтобы укрыться от жары, создать тень, укрыться от холода и от ветра, чтобы создать отражатель от источника тепла. Зачастую укрытие обкладывают одеялами спасателя, чтобы тепло больше удерживалось в замкнутом пространстве, так оно уходит гораздо медленнее. Если человеку стало плохо, до приезда «скорой» его этим одеялом можно укрыть, потому что у него размер стандартный 180х220. Так создается чувство дома, также одеяло позволяет более хорошо осуществлять терморегуляцию», — заключил он.

9 сентября 2023 года отмечают Всемирный день оказания первой помощи. Его отмечают во многих странах с 2000 года во вторую субботу сентября. Инициаторами проведения праздника стали члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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