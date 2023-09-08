Верховный суд РФ отменил приговор мужчине, который столкнул чужого ребенка с качелей

Верховный суд России отменил оправдательный приговор отцу, которого обвиняли в хулиганстве по отношению к чужому ребенку. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. Дочка мужчины каталась на качелях-балансирах со знакомой, но упала. Отец был рядом и успел подхватить своего ребенка. Вторая девочка подошла к ним, но россиянин ударил по качелям, после чего девочка «испытала боль и получила ссадины».

Суд признал его виновным по статье о совершении насильственных действий из хулиганских побуждений. Кассация отменила приговор, так как не было доказано, что у осужденного были хулиганские мотивы.

В итоге Верховный суд признал мужчину виновным. По данным ведомства, хулиганство заключалось в том, что достаточно серьезных причин для проявления силы не было.

Ранее в Петербурге мужчине оторвало палец, когда он качал дочь на качелях.