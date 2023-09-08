«Тенденция нехорошая»: адвокат — об обстоятельствах задержания Хилми Форкса в Петербурге

Адвокат Константин Ерохин опасается заведения уголовного дела на его подзащитного блогера Хилми Форкса, задержанного по заявлению неизвестной женщины в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил «Газете.Ru». Адвокат предполагает, что заявление могла написать мать одного из детей, которые фотографировались с блогером во время его поездки.

«Он приехал в Санкт-Петербург отдыхать, посмотреть достопримечательности. Хилми всегда сразу облепляют фанаты, причем это возраст 12-15 лет. Видимо, дети фотографировались и якобы он кому-то какую-то пропаганду сообщил. Видимо, испуганные родители увидели, что вживую с ним сфотографировались, пошли и написали заявление, как порядочные граждане. Испуганные дети сказали уже, что принуждал, распространял пропаганду. Я знаю его, он в этом плане предельно корректен. Учитывая весь бэкграунд, его задержали. Причем задержали на 48 часов — обычно это предшествует уголовному делу. Но мы надеемся, что хотя бы административка и все. Но тенденция нехорошая, просто так обычно не задерживают», — отметил Ерохин.

На решение правоохранительных органов может повлиять возбужденное против блогера дела о публичной демонстрации и распространении порнографии, а также огласка со стороны лидеров общественного мнения, уверен адвокат.

«Я общался с сотрудниками этого отдела. Мне сообщили, что большую роль тут играет именно его противоречива фигура. Если его отпустить — это значит, что будут вопросы к полицейским. Написано заявление, оно зарегистрировано, оно идет в главк. Поэтому превентивно задержали, а далее уже сложно обосновать, почему отпустили. Плюс мы имеем политический рычаг в виде [Екатерины] Мизулиной и так далее, которые будут разгонять историю. Все будут смотреть, как это преподнесут ключевые лидеры общественных мнений. Понимая его бэкграунд, понятно, что они преподнесут негативно. Отдельный триггер — это дети. Все, что связано с детьми — всегда на особом контроле. Просто так человека не отпустишь, его будут проверять максимально. Плюс дело, возбужденное по порнографии», — заключил Ерохин.

Блогер-трансгендер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

В июле 2023 года Форкса оштрафовали по делу о мелком хулиганстве за устроенную драку в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что Форкса задержали в Москве из-за подозрений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов и против него возбуждено уголовное дело. В отношении блогера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сожителя блогера Хилми Форкса обвинили в осквернении религии из-за фотошопа с иконой.