Стало известно, когда туристов вывезут из Египта в Москву

Авиакомпания Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно для вывоза клиентов туроператора «Интурист». Об этом сообщает ТАСС.

«Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и в обратном направлении на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767 для вывоза клиентов туроператора «Интурист», — заявили авиакомпании.

Троператор «Интурист» ведет с авиакомпаниями РФ обсуждение организации перевозки застрявших в Шарм-эш-Шейхе пассажиров компании Red Sea Airlines в Москву.

До этого сообщалось, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила рейсы в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Представители зарубежной фирмы объяснили данное решение производственной необходимостью. При этом в Росавиации заявили о планах провести оперативное совещание с целью дальнейшей поддержки туристов.

7 сентября в Росавиации заявили, что держат на особом контроле рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.