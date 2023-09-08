Россиянам в День извинений рассказали, как лучше просить прощения

Извиняться перед человеком лучше через объяснения своей позиции и чувств, а не обвиняя собеседника. Об этом «Радио 1» в День извинений рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

«Мы стараемся не тыкать в человека, например, словами: «ты сделал не так» или «ты опоздал». Мы стараемся доносить до него свою «я-позицию», то есть сказать «я переживаю, что ты опоздал, поэтому я на тебя накричал» или «я разозлилась и устроилась истерику, потому что я не знаю, что происходит», — объяснила Сальникова.

По ее словам, в этом случае перед собеседниками не появится «стена-барьер», которая нарушит коммуникацию между ними. Это позволит раскрыться перед другим человеком и приведет к доверительному контакту. При этом специалист предостерегла и от того, чтобы слишком часто просить прощения. Она отметила, что постоянно извиняющимся людям необходимо поработать со своими установками.

«Это не всегда позиция жертвы, это наши установки, что мы что-то сделали не так, что надо извиниться, чтобы выглядеть вежливым человеком. Это все приводит к тому, что человек на всякий случай начинает извиняться. Здесь важно прорабатывать свои ложные установки, понять, что можно иногда не извиняться, можно иногда выглядеть грубым или неприличным человеком», — заметила Сальникова.

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук до этого говорила, что, когда родитель извиняется перед ребенком, он демонстрирует ему модель поведения, при которой нужно признавать свои ошибки и учитывать чувства другого человека.

Ранее сообщалось, что россиянка заставила 10-летнюю одноклассницу своего сына извиняться, стоя на коленях.