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Стоматолог, домогавшийся 13-летней девочки, борется за право продолжать лечить детей

Стоматолог из Лондона хочет продолжать лечить детей после обвинения в педофилии

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Depositphotos

Стоматолог признался в сексуальных отношениях с 13-летней и попросил не отбирать у него право лечить детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Зимой 2021 года Ричарда Прайса из Лондона уличили в сексуальной связи с девочкой-подростком. Позже выяснилось, что, будучи в браке, а также являясь отцом двоих детей, мужчина отправлял сообщения девочке не только с работы, но и из дома своей семьи. По данным следствия, он присылал ей свои интимные снимки в медицинском халате и из стоматологического кресла.

В конце концов врач якобы совратил пострадавшую, но на суде признался лишь в попытках вступить в сексуальную связь с ребенком.

Из Национального списка поставщиков медицинских услуг его исключили только через семь месяцев — в сентябре 2021 года, а в октябре внесли в реестр преступников и приговорили к четырем месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 12 месяцев. Мужчину также обязали выплатить штраф в размере £128.

Все это время бывший стоматолог добивается возвращения права на лечение детей. Его адвокаты считают, что их подзащитный может продолжать практику при условии, что в его кабинете будет находиться наблюдатель, а сам он станет вести подробные записи при лечении пациентов младше 16 лет.

В Генеральном стоматологическом совете (GDC) считают, что если бы мужчине было разрешено продолжать практику, даже при определенных условиях, то репутации стоматологической профессии был бы нанесен значительный ущерб.

Ранее в Уфе мужчина обманом проник в школу, чтобы пофотографировать девочек под юбкой.

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