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Названа дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге

В Екатеринбурге включат отопление 11 сентября

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Власти Екатеринбурга приняли решение начать отопительный сезон в ближайший понедельник, 11 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщается на сайте мэрии.

В социальных сетях Орлов написал, что в настоящее время еще достаточно тепло, но на Урале погода непредсказуема, поэтому традиционно запустить теплосистемы решили заблаговременно.

«В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома», – говорится в сообщении.

Как правила отопление включают после трех дне подряд, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 °С.

До этого россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей. Специалист пояснил, что ржавчина распространяется по трубам дома, скапливается в некоторых местах и в результате этого может произойти разрыв батареи.

Ранее на Алтае материнский капитал разрешили тратить на подключение домов к воде и отоплению.

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