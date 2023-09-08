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Мобилизованный год не получал выплаты из-за полного тезки

Депутат ГД Иванов: мобилизованный из Невьянска год не получал выплаты из-за ФИО

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РИА Новости

Мобилизованный в сентябре прошлого года житель Невьянска ни разу не получал денежное довольствие из-за своего полного тезки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал депутат, вопрос о том, почему участник военной операции на Украине за столько времени ни разу не получил выплату, он задал военной прокуратуре Центрального военного округа.

«Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество. Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная», — пишет Иванов.

По его словам, должностные лица воинской части «видимо, дальше документов носа не высунули», поэтому второго военного по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало.

Депутат уточнил, что теперь в ситуации разобрались. Лжидается, что в ближайшее время мобилизованный получит все невыплаченные деньги, заключил он.

В июле сообщалось, что в Хакасии мошенники обещали за деньги решить вопрос с возвращением домой мобилизованных из зоны СВО.

Ранее москвич заплатил «долг» секс-работнице под угрозой отправки в зону СВО.

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