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Милашина потребовала защиты от чеченского омбудсмена

Избитая в Чечне журналистка Милашина обратилась к омбудсмену за гарантией защиты

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Кадр из видео/Осторожно: Собчак/Youtube

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и ее представители обратились к омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой гарантировать ей безопасность во время поездки в суд на апелляцию по делу Заремы Мусаевой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

«Прошу Вас сообщить в обратном письме о том, будете ли вы находиться на территории Чеченской Республики 12 сентября, в силе ли ваше обещание и будет ли у Вас возможность встретить Елену Милашину в Грозном», — заявили представители Милашиной в обращении к Солтаеву.

В прошлом омбудсмен заявлял, что Милашиной и адвокату Заремы Мусаевой Александру Немову следовало предупредить его о приезде в Грозный.

4 июля Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики и матери чеченских правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых.

Вооруженные люди в масках напали и жестоко избили журналистку и адвоката. Нападение произошло по дороге из аэропорта в Грозном. Во время нападения неизвестные также уничтожили технику и документы.

По словам журналистки, на нее с Немовым напали 10-15 человек.

Московские врачи диагностировали у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, а также травмы руки и пальцев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Милашиной и Немова.

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