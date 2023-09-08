Россиянин потерял сознание от шаурмы, убившей женщину в Курской области

Жительница города Льгов Курской области Наталья, рассказала «Газете.Ru», что 6 сентября они с семьей отравились шаурмой, купленной в заведении на ул. Гагарина. По последним данным, всего «Шаурмой на Гагарина» отравились 15 человек, одна девушка погибла. Наталья отметила, что шаурму дали попробовать ребенку, у него также появились признаки отравления.

«В обед купили две шаурмы и дома съели, немного ребенку попробовать дали, на вкус была самая обычная шаурма, а через полтора часа ребенку стало плохо, говорила, что живот болит и рвало. Потом мужу стало плохо, он вообще упал без сознания. Естественно, и у меня рвота и живот болел. Приехала скорая помощь, диагностировали отравление. Раньше не ели и про случаи вроде не слышала раньше», — сказала она.

8 сентября стало известно, что в городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Все они купили шаурму в одном и том же заведении на улице Гагарина. Сообщается, что 23-летняя девушка погибла из-за отравления, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. СК по Курской области возбудил уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть по неосторожности. Одна из отравившихся местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что на вкус шаурма была хорошей. Другая жительница предположила, что причиной отравления стало «странное мясо».

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