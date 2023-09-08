Суд в Москве может признать экстремистским движение «Новое величие»

Мосгорсуд 19 сентября рассмотрит ходатайство столичного прокурора Сергея Савенкова о признании молодежного движения «Новое величие» экстремистским и его запрете на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст России.

В марте 2018 года 10 активистов движения «Новое величие» были задержаны. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

В августе 2020 года cемерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества, направленного на «свержение конституционного строя в России». Троих из них — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — отправили в колонию на срок от 6,5 года до 7 лет. Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина приговорили к условным срокам — все они были освобождены в зале суда.

12 января 2021 года Московский городской суд смягчил приговор двум участникам «Нового величие», которые ранее были признаны виновными в экстремизме.

Ранее участник «Нового величия» Вячеслав Крюков вышел на свободу.