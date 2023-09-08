Россиянка назвала хорошей на вкус шаурму, убившую человека в Курской области

Жительница города Льгов Курской области Ирина, отравившаяся шаурмой в киоске на ул. Гагарина, рассказала «Газете.Ru», что 6 сентября купила блюдо себе и коллегам, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея, а также поднялась температура. Женщина отметила, что уже покупала шаурму в этом заведении и никаких проблем не было. В этот раз блюдо ей также показалось вкусным.

«Ближе к 15.00 мне стало плохо — открылась рвота, диарея. Это был какой-то ужас. Коллеги по работе быстро среагировали, купили лекарство. С 16.00 до 19.00 была бесконечная рвота и диарея, стало морозить, померила температуру — 38. Я дома лежала в теплом костюме зимнем и под тремя одеялами. Ближе к 21.00 стало потихоньку отпускать. Я думала, что умру. Мне 52 года, я никогда такого не испытывала. Слава богу, что все обошлось. Я думаю, сыграла роль своевременная терапия и, наверное, организм не очень слабый. Шаурма на вкус была хорошая. Раньше покупала, все было хорошо», — сказала она.

Другая местная жительница Татьяна рассказала, что шаурмой из киоска на ул. Гагарина несколько дней назад отравился ее супруг. По ее словам, у мужчины посинели губы, была сильная рвота. Женщина предположила, что причиной отравления могло стать мясо, которое закупают для шаурмы.

«Супруг купил и съел шаурму, пока ждал меня из больницы, через два часа мы приехали домой, супруг лег на кровать и сказал, что ему плохо, состояние тяжелое. У него началась рвота сильная, губы посинели, сам весь был холодный под двумя одеялами. Мы живем в деревне, я попросила родственников отвезти меня опять во Льгов в аптеку, так как в больницу муж не поехал, там я купила ему лекарства. Он их выпил, но состояние было еще хуже, рвота была каждую минуту, а так как рвать уже не чем было — он пил постоянно воду. В туалет еще ходил, сам был весь ледяной и синий. К 8 часам вечера его начало отпускать немного, видимо, после лекарств. Вчера весь день болел живот и постоянно ходил в туалет. Иной вкус и запах шаурма не имела. Муж с утра ничего не ел, поэтому и подумал, что это из-за шаурмы. Мое мнение, это из-за мяса, они его покупали постоянно в «Магните», а там оно все время странного вида», — отметила она.

8 сентября стало известно, что в городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Все они купили шаурму в одном и том же заведении на улице Гагарина. Сообщается, что 23-летняя девушка погибла из-за отравления, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. СК по Курской области возбудил уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим за собой смерть по неосторожности.

Ранее на севере Москвы 32 человека отравились в кафе.