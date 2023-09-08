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Восстановлено движение на Амуро-Якутской железной дороге

Движение поездов на Амуро-Якутской железной дороге восстановили

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Depositphotos

Движение поездов на перегоне Алдан-Куранах, которое было прервано после схода девяти вагонов грузового поезда 6 сентября, восстановили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Железные дороги Якутии».

Причины схода вагонов пока не установлены. В пресс-службе отметили, что обстоятельства инцидента расследуются.

«Движение поездов на перегоне Алдан-Куранах, прерванное в результате схода девяти вагонов грузового поезда, 7 сентября в 20:45 (мс) в полном объеме восстановлено. Назначено служебное разбирательство»,— указали «Железные дороги Якутии».

7 сентября в МЧС Якутии сообщили, что в Алданском районе республики с рельс сошли девять вагонов, в том числе три цистерны с дизельным топливом. В результате этого было повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы при этом не пострадали.

До этого сообщалось, что в Алданском районе Якутии произошел сход семи грузовых вагонов. Оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона была направлена на место происшествия, а также туда выехал аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана.

Ранее подросток получил ожог 90% тела, когда делал селфи на крыше поезда.

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