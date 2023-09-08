В Москве провели интерактивное тестирование приложения с позитивным контентом

В Москве в Доме культуры «Трехгорка» провели интерактивное тестирование приложения «Хорошие новости». Об этом в своем Telegram-канале рассказал сообщил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

Тестирование работы мобильного приложения с позитивным контентом о жизни в России, инициированного Общественной палатой РФ, провели с представителями профессиональных сообществ. По словам Анисимова, более 50 инженеров, молодых ученых, сотрудников промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохранения из разных регионов ознакомились с тестовой версией приложения.

Мероприятие началось с открытия фотовыставки о ярких достижениях и открытиях, произошедших в России за последний месяц.

«Представители профессиональных сообществ протестировали работу приложения и прошли интерактивный опрос, результаты которого будут обязательно учтены при доработке «Хороших новостей». Напомню, что функционал проекта разрабатывался исходя из трех общественных запросов: потребности аудитории в позитивном контенте, в движении страны вперед и в поддержке со стороны своих единомышленников», — отметил Анисимов.

Также он подчеркнул, что по данным социсследований, аудиторию приложения составляют активные люди от 17 до 54 лет, которые трудятся на благо России в промышленности, науке, других отраслях, укрепляют технологический суверенитет России.

При подведении итогов тестирования его участники отметили востребованность, а также удобство и нативность интерфейса приложения. При этом некоторые гости мероприятия выразили желание присоединиться к команде проекта, чтобы внести вклад в его реализацию.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Общественной палате РФ представители органов власти и бизнеса обсудили реализацию проекта цифровой платформы с позитивным контентом, получившей название «Хорошие новости».