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В Амурске двое подростков несколько часов избивали инвалида, избавившись от уличной камеры

Под Хабаровском школьники истязали незнакомого мужчину в течение трех часов

В Амурске Хабаровского края двое школьников издевались над мужчиной с тростью в течение нескольких часов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло ночью около магазина на Лесной улице. Мужчина, сидевший у лестницы, привлек внимание гулявших подростков. Было установлено, что перед нападением агрессивные школьники специально залепили одну из ближайших камер видеонаблюдения, но вторую обнаружить не смогли.

В итоге она и зафиксировала истязание беззащитного человека, которого злоумышленники пинали в лицо, били по голове палками, а также тушили о него сигареты и прыгали на нем. Пострадавший не оказывал сопротивления и лишь безуспешно пытался защититься ладонями.

По данным источника, нападавшие избивали незнакомца более трех часов, делая небольшие перерывы. Затем пострадавший попал в больницу, в настоящее время его жизнь находится вне опасности.

Известно, что один из подростков уже пойман, его подельника до сих пор ищут. Задержанным оказался 14-летний ученик восьмого класса, давно стоящий на учете в ПДН. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Прикамье школьницы истязали свою ровесницу и издевались над ней в соцсетях.

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