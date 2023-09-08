Мать покурившей вейп девочки обвинили в неисполнении родительских обязанностей

В Кузбассе на учет поставили школьницу, покурившую на камеру вейп. Об этом стало известно из сообщения на сайте УМВД России по Кемеровской области.

Полицейские наткнулись на запись, сделанную 12-летней девочкой из поселка Артышта, в интернете. На ней школьница демонстративно курила электронную сигарету, находясь в тот момент на улице.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку и установили личность школьницы и ее матери, а затем пригласили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что запись, возмутившую ПДН, несовершеннолетняя сделала после уроков. После беседы о негативных последствиях курения на мать девочки составили административный протокол.

Ее роль в ситуации расценили как неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«С несовершеннолетней и ее семьей будет организована профилактическая работа, девочка поставлена на внутришкольный учет», — заключили в ведомстве.

Ранее на Камчатке у мальчика начался припадок после курения вейпа в школьном туалете.