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В Лондоне ищут подозреваемого в терроризме и сбежавшего из тюрьмы экс-военного

Reuters: полиция Лондона ищет сбежавшего из тюрьмы экс-военного в Ричмонд-парке

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Yann Tessier/Reuters

Сбежавшего из тюрьмы в Уандсворте (Wandsworth) бывшего военного, подозреваемого в терроризме, полиция Лондона ищет в Ричмонд-парке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на столичную полицию Великобритании.

По данным правоохранителей, 21-летний Дэниел Абед Халифе сбежал из тюрьмы в Уандсворте в среду утром через кухню, где он работал. Заключенный привязал себя ремнями к дну фургона.

После его побега в аэропортах и портах были введены усиленные проверки безопасности, что привело к задержкам пассажиров.

Ранее в Сургуте мужчину поймали после попытки сбежать из тюрьмы во время осмотра в больнице. Инцидент произошел поздно вечером в одном из отделений медучреждения. Ранее обвиняемый по статье «Разбой, совершенный группой лиц» жаловался на проблемы с плечом и настаивал на том, что ему необходим рентген. Чтобы проверить здоровье арестованного, под конвоем из СИЗО его доставили в городскую больницу. В момент, когда врач вышла из кабинета, мужчина сбежал.

Около входа его остановили, но мужчина напал на правоохранителей. В результате его поймали и доставили в СИЗО.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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