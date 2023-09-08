В Японии 160 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна

Власти японской префектуры Тиба предписали эвакуировать около 160 тысяч местных жителей из-за угрозы наводнений и оползней на фоне прохождения тайфуна «Юаньян». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сейчас предписания об эвакуации четвертого из пяти уровней действует для 156 697 человек.

Тайфун «Юаньян» проходит в 150 километрах к югу от префектуры Вакаяма и движется на северо-восток со скоростью 15 километров в час.

Согласно прогнозу метеорологов, к вечеру 8 сентября тайфун выйдет на сушу со стороны префектуры Сидзуока, а в ночь на субботу пройдет по столичному региону.

В середине августа сообщалось, что более 500 тысяч японцев из-за продвижения тайфуна «Лан» получили предписания об эвакуации. Речь шла о префектурах Айти, Миэ, Нара, Киото, Вакаяма, Токусима. На тот момент действовал четвертый из пяти уровней опасности.

17 августа сообщалось, что четыре землетрясения магнитудой до 5,7 произошли недалеко от Курильских островов.

5 сентября сообщалось, что в турецком Стамбуле из-за проливного дождя затопило несколько улиц.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.