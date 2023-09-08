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Украине предсказали попадание в демографическую «спираль смерти»

Академик Либанова: демографический кризис заведет Украину в «спираль смерти»

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Shutterstock

Украина рискует столкнуться с так называемой «спиралью смерти» из-за демографического кризиса в стране. Об этом рассказала специалист Национальной академии наук Украины Элла Либанова, указано в материале британской благотворительной организации AOAV.

По словам эксперта, еще в 2001 году в государстве был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости среди всех стран в мире. При этом в 2019 году ситуация улучшилась ненамного — Украина оказалась последней по данному показателю среди европейских государств.

В связи с этим Либанова отметила, что в настоящее время специалисты больше всего беспокоятся из-за массовой миграции женщин. Главным образом речь идет о переезде за границу украинок, находящихся в репродуктивном возрасте.

«Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой», — заявила эксперт.

По данным благотворительной организации, украинские демографы ожидают падения общего коэффициента рождаемости до 0,71 в период с 2023 по 2024 год. В публикации говорится, что указанное значение является «самым низким из когда-либо зарегистрированных в мире».

Как сказала Либанова, страна оказалась на пороге «спирали смерти». Вместе с тем она усомнилась в восстановлении нормального уровня рождаемости даже в случае победы в текущем конфликте против России.

Ранее министр экономики Украины Татьяна Бережная назвала возвращение женщин с детьми в страну важнейшей задачей правительства.

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