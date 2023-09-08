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Жителей Украины предупредили о приближении коммунального коллапса

«Страна»: на Украине близок коммунальный коллапс из-за проблем с поставками газа

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Raysonho/Open Grid Scheduler/Grid Engine

Украине грозит коммунальный кризис, сообщает издание «Страна». В материале отмечается, что в некоторых регионах уже начались массовые отключения горячей воды из-за проблем с поставками газа. По данным издания, такая ситуация возникла из-за давления компании «Нафтогаз Трейдинг» на поставщиков тепла, а местные газовые компании начали перекрывать газ своим конкурентам. В результате, гражданам нечем подогревать воду.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что украинцы также могут столкнуться с другими проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства зимой. Он отметил, что на теплоэлектростанциях возник дефицит угля, что может привести к проблемам с газом и электроэнергией. Попенко посоветовал украинцам запастись генераторами, бесперебойными источниками питания, а также теплой одеждой.

В августе глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий, Юрий Корольчук заявил, что отключение любой из атомных электростанций в холодное время может привести к катастрофе. Он утверждает, что непрерывное электроснабжение обеспечивается запасами топлива и надежностью сетей, но при возникновении аварий вечером может возникнуть дефицит электроэнергии, даже с учетом помощи из-за рубежа.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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