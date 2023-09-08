За распространение рекламы в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать

Законопроект, запрещающий размещение рекламы в почтовых ящиках жилых домов, разработали члены комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, пишет газета »Известия».

Согласно новелле, нарушители будут подвергаться штрафам: до 5,5 тысячи рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Эксперты считают, что данное решение логично и необходимо уже давно. Они также предлагают установить видеонаблюдение в каждом подъезде для контроля за соблюдением запрета.

По новому законопроекту, введение рекламы в почтовые ящики будет запрещено, если жильцы не дали на это согласие на общем собрании. Проект закона планируется внести в Государственную думу.

За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от 2 до 5,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Пояснительная записка к законопроекту отмечает, что пространство внутри подъезда и почтовые ящики являются общим имуществом жильцов, также как стены и крыша дома. Действующее законодательство регулирует размещение рекламы на стенах и крышах зданий, но не внутри подъездов.

Представители Госдумы отмечают, что они часто получают жалобы граждан на мусор, вызванный листовками в почтовых ящиках. Эти бумаги могут привести к потере важных документов, включая платежки на оплату коммунальных услуг. Введение новой меры направлено на создание комфортных условий для граждан.

Законопроект также предлагает разрешить распространение социальной рекламы, направленной на достижение общественно полезных целей и защиту интересов государства. Как отметили специалисты в разговоре с изданием, в развитых странах уже запрещено размещение безадресной рекламы с использованием почтовых ящиков.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.