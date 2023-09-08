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Историк Рудаков назвал политической традицией сплоченность россиян вокруг лидера

Историк: России из века в век приходится противостоять коллективному Западу

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Shutterstock

Отечественная война 1812 года имела все черты цивилизационного конфликта. Об этом заявил главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

«Вместе с Наполеоном границу Российской Империи перешли не только французы, но и поляки, итальянцы, немцы, австрийцы. Не случайно в России это вторжение назвали «нашествием двунадесяти языков», — отметил он.

По его словам, Наполеон не скрывал своего намерения восстановить Речь Посполитую за счет русских исторических земель, отбросить Россию к границам «Смутного времени».

«При этом поведение агрессоров никак не соотносилось с идеалами эпохи Просвещения, которые они публично декларировали. Скорее, оно напоминало о варварстве темных веков – чего стоила только попытка Наполеона во время бегства из Москвы взорвать Кремль, цивилизационный символ России», — подчеркнул историк.

Эксперт считает, что в этом смысле вторжение Наполеона стоит в одну ряду с польско-литовской интервенцией 1609-1612 годов и нашествиями шведских и немецких рыцарей на Новгород.

«России из века в век приходится противостоять коллективному Западу в его разных обличиях, но каждый раз попытка подчинить нашу страну терпела крах. Трудно переоценить ту роль, которую сыграл в разгроме «Великой армии» Наполеона фактор сплоченности нации, всеобщая готовность защищать страну, а также фактор доверия к главнокомандующему – Михаилу Кутузову. Сплоченность народа вокруг лидера – это наша политическая традиция, которая, очевидно, дает о себе знать и в условиях текущего исторического момента», — заключил Рудаков.

Напомним, 8 сентября в России отмечают День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией.

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