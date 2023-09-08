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Офтальмолог дала советы, как избежать боли в глазах при работе за компьютером

Врач Миргородская: чтобы глаза не уставали, нужно соблюдать правило «20-20-20»

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Depositphotos/pubs.rsna.org

Боль в глазах при работе за компьютером является проявлением так называемого «компьютерного зрительного синдрома», он может сопровождаться усталостью, раздражением глаз и ощущением «инородного тела» или «песка в глазах». Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Все эти ощущения связаны с напряжением глазодвигательных и аккомодационной мышц, которые находятся в режиме повышенной работы, так как они пытаются «подстроиться» и увидеть детали на непрерывно мерцающем экране. Симптомы усиливаются из-за пересыхания глазной поверхности, потому что при такой напряженной зрительной нагрузке человек моргает в пять раз реже, чем при чтении книги, например», — объяснила эксперт.

По словам врача, чтобы глаза не уставали, нужно соблюдать правило «20-20-20»: через 20 минут интенсивной работы нужно посмотреть в течение 20 секунд на 20 футов (6 метров) вдаль, в конец офиса, в окно и так далее.

«Если с такими интервалами отдавать глазам отдохнуть невозможно, то нужно хотя бы каждый час делать перерывы по 5-10 минут, отвлекаясь от монитора и смотря вдаль, или на пару минут закрывать глаза», — подчеркнула медик.

Помогает снять нагрузку и гимнастика для глаз, направленная на глазодвигательные мышцы и аккомодацию. Это разнообразные движения глаз по кругу, по диагонали, «восьмёркой», сжимание и разжимание век, упражнение с точкой на стекле или перевод взгляда с ближнего предмета на дальний.

«Не стоит пренебрегать слезозаместительной терапией, то есть увлажняющими каплями, они помогают снять компьютерный зрительный синдром», — резюмировала она.

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