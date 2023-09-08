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Россиянам объяснили, зачем нужно закрывать камеру в банкомате

IT-эксперт Магомедов: следы клея на камере банкомата могут говорить о мошенниках

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Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники используют камеры-дубли на банкоматах для совершения преступлений. Устанавливая свои устройства видеофиксации, они могут получить доступ к персональным данным клиента, в том числе пин-коду карты, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Размещаться камеры могут в любом месте на поверхности банкомата или даже рядом с ним. К сожалению, отличить настоящее средство безопасности от инструмента преступников не всегда просто. Следы клея вокруг «зрачка» камеры, расшатанное устройство – это может сигнализировать о том, что ваши средства в опасности», — заявил он.

По словам эксперта, в целом чрезмерно волноваться по поводу такого вида преступлений не стоит. Банкоматы ежедневно проверяются инкассаторами на предмет повреждений или посторонних вмешательств. Кроме того, для проверки банкомата можно воспользоваться приложением банка и убедиться, что устройство действительно принадлежит финансовой организации.

«Если у вас есть сомнения в надежности банкомата – лучше выбрать другое устройство. Желательно в отделении банка. В них добраться до банкомата преступникам значительно сложнее. Если такой возможности нет, то не забывайте об элементарных способах защиты, в том числе прикрывайте руку свободной рукой, когда вводите пин-код, или даже закройте рукой камеру на банкомате. Но не забывайте: если вы закрыли «легальную» камеру, в случае возникновения сложностей с операциями, вам будет труднее доказать свою правоту», — резюмировал специалист.

Ранее Центробанк предупредил о мошенничестве с QR-кодами.

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