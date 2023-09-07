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Завершился основной этап конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная»

В основном этапе конкурса «Научная Вселенная» приняли участие 300 тыс. человек

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Shutterstock

Завершился основной этап мультиформатного конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная». Самыми популярными направлениями среди участников стали «Цифровые технологии», «Климат и экология», «Новая медицина».

В конкурсе приняли участие 300 тысяч человек. В основе конкурса – 7 приоритетов научно-технологического развития России.

Самым популярным треком среди участников конкурса стали «Цифровые технологии». Трек посвящен переходу к роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, а также созданию систем обработки больших объемов данных, машинному обучению и искусственному интеллекту.

В рамках «Научной Вселенной» направление «Цифровые технологии» выбрал 21% участников: из них 54% — это студенты, 46% — школьники.

«Проявленный большой интерес к конкурсу «Научная вселенная» и непосредственно к направлению «Цифровых технологий», безусловно, очень радует. Полагаю, что опыт, полученный участниками проекта на уже прошедших и предстоящих этапах конкурса, станет для них платформой для будущей успешной деятельности в науке и технологиях», — отметил наставник трека «Цифровые технологии», руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

На втором месте – «Климат и экология». 17% участников прошли тестирование по этому направлению: из них 63% — это студенты, 37% — школьники. Трек посвящен эффективному взаимодействию человека, природы и технологий.

Еще одним востребованным треком стала «Новая медицина». 15% участников предложили свои идеи в рамках данного направления: из них 58% — это студенты, 42% — школьники. Трек посвящен переходу к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения.

Победитель каждого трека отправится на профильный научно-технологический объект компании-партнера конкурса. Партнерами выступили Росатом, Ростех, Курчатовский институт, Российский квантовый центр, Норникель, BIOCAD, QApp, Артген биотех.

Организатор конкурса — АНО «Большая Культура». Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Ранее стартовал второй этап Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная».

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