Блогер Бадалян и обозреватель Геворкян подозреваются в незаконном обороте оружия

Пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Следственный комитет республики.

В армянском Горисе 6 и 7 сентября по подозрению в незаконном обороте оружия задержали семь человек. Среди них оказались блогер Бадалян и обозреватель Геворкян.

Задержанные находятся в Следственном комитете, проводятся необходимые следственные процедуры. Прочие детали произошедшего на текущий момент не сообщаются.

Автор программы «Починяем примус» на радио Sputnik Евгений Примаков заявил, что Бадаляна якобы похитили неизвестные люди в масках возле одной из гостиниц в Горисе 6 сентября. За сутки до произошедшего Бадалян жестко раскритиковал армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее суд в Армении арестовал бывшего посла в России и его сына.