Украину назвали главным источником фейков о выборах

В новых регионах усиливается волна недостоверных сообщений о выборах, рассказали эксперты на первом пресс-брифинге в ОП РФ. Они отмечают, что главные фейки сегодня запускаются с Украины.

Сопредседатель координационного совета при ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич рассказал, что в инфополе сегодня можно выделить три ключевых фейка. По его словам, первый - о том, что якобы жители новых регионов голосуют под «дулами автоматов».

«На многочисленных видео у местных жителей – счастливые люли, а «люди с автоматами» — это правоохранители, которые обеспечивают безопасность», — подчеркнул он.

Малькевич отметил, что вторая провокация заключается в том, что через специальный чат-бот, якобы привязанный к Госуслугам, собираются личные данные местных жителей под видом «проверки регистрации на участие в выборах». Он подчеркнул, что для участия в выборах никаких специальной регистрации не требуется – личные данные собираются противниками для дальнейших провокаций.

В целом, по словам Малькевича, именно Херсонская область сейчас является главной «фейковой мишенью». «Тот энтузиазм, который есть у людей есть под обстрелами, особенно в Каховском районе, это бесит наших врагов. Они пытаются включать весь арсенал угроз», – сказал он.

Исполнительный директор НОМ, председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что сегодня общественное наблюдение присутствует на всех стадиях процесса при проведении всех форм голосования на всей территории России.

«По итогам обучения в период с июня по сентябрь по программе ОП РФ и НОМ было обучено 103 739 кандидатов в наблюдатели, которые в том числе были направлены политическими партиями. Это количество наблюдателей было подготовлено в ходе 1309 образовательных семинаров в 49 регионах России», — представила данные Булгакова.

Она также сообщила, что к началу выборов готовы все технологические инструменты НОМ, в том числе мобильное приложение, общее количество пользователей которого составило 51170 человек. При этом при проведении выборов будет задействовано порядка 55 тысяч участков, что, по словам Булгаковой, позволяет утверждать о полномасштабном присутствии наблюдателей.