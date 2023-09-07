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В Центральной России ожидается повторение бабьего лета

Центр «Фобос»: в Центральной России ожидается повторение бабьего лета

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В Центральной России ожидается повторение бабьего лета, несмотря на похолодание в ближайшие дни. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

«Но есть и хорошие новости: по предварительному прогнозу, похолодание будет непродолжительным и в конце второй – начале третьей декад сентября жителей региона ждет «вторая серия» бабьего лета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве в XXI веке самое позднее окончание метеорологического лета отмечено 22 сентября 2018 года.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Также Тишковец отметил, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

6 сентября по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области ожидаются аномально высокие температуры, превышающие климатическую норму на 7-9 градусов.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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