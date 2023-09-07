В Армении задержали блогера Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Геворкяна

В Армении задержали пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным источника, на данный момент задержанные находятся в Следственном комитете. Проводятся следственные процедуры. По какой причине Бадалян и Геворкян задержаны, не уточняется.

Перед задержанием Геворкян отправился в Сюник (регион в восточной части Армянского нагорья), отмечает агентство. Там он планировал подготовить материалы для авторского проекта о жизни в приграничных районах.

Автор программы «Починяем примус» на радио Sputnik Евгений Примаков заявил, что Бадаляна якобы похитили неизвестные люди в масках возле одной из гостиниц в Горисе 6 сентября. За сутки до произошедшего Бадалян жестко раскритиковал армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее суд в Армении арестовал бывшего посла в России и его сына.