В Армении похитили блогера Бадаляна, критиковавшего антироссийскую позицию Пашиняна

Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна похитили в армянском Горисе после публичной критики в адрес премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает автор программы «Починяем примус» на радио «Спутник» Евгений Примаков.

По словам Примакова, Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках возле одной из гостиниц в Горисе 6 сентября. Свидетелем инцидента стал священник Армянской церкви. Автору радиопрограммы об этом сообщил неназванный источник из Еревана.

За сутки до похищения Бадалян жестко раскритиковал армянского премьер-министра в эфире радио «Спутник» за антироссийскую позицию политика. Примаков выразил надежду, что инцидент не связан с выступлением блогера в программе «Починяем примус».

«Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна», — заявил Примаков.

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