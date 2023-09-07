Собянин открыл три станции на салатовой ветке метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр заявил, что салатовая линия метро стала почти в два раза больше — 43 км. Собянин отметил, что прокладывать этот участок начали в 2019 году.

По словам мэра, новый участок метро улучшил транспортную доступность для 500 тыс. жителей районов Бескудниковского, Восточное Дегунино, Дмитровского, Лианозово, Северного, а также города Долгопрудного в Подмосковье.

6 сентября Собянин открыл последние станции Солнцевской линии столичного метрополитена — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Внуково стал первым в России аэропортом с собственной станцией, выход будет вести прямо в терминал воздушной гавани. Отмечалось, что время поездки от Внуково до «Делового центра» сократится и можно будет добраться до центра города за 40 минут. По словам мэра, Солнцевская линия теперь является уникальной веткой, соединяющей центр Москвы и действующий аэропорт.

Ранее была открыта серийная сборка новой модели «Москвич 6».