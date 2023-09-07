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В Иране раскрыли планировавшую беспорядки в стране проамериканскую группировку

Разведка Ирана раскрыла планировавшую беспорядки проамериканскую группировку

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Vahid Salemi/AP

Министерство информации Ирана и разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) раскрыли проамериканскую группировку, которая собиралась организовать беспорядки в исламской республике, передает агентство ISNA, ссылаясь на заявление этих двух разведывательных ведомств.

Согласно документу, финансовую поддержку группировке оказывали Государственный департамент США, организация Freedom House и «ряд других элементов». По данным разведывательных ведомств, члены группировки занимались подготовкой активисток как внутри Ирана, так и за его пределами.

«Они планировали провести в английской Школе востоковедения и африканистики два мероприятия 16 и 23 шахривара (название месяца и иранском календаре, соответствует 7 и 14 сентября по григорианскому календарю. — «Газета.Ru»), которые должны были пройти также в виртуальном формате», — сказано в заявлении.

По информации разведывательных ведомств, целью этих мероприятий была подготовка беспорядков на территории исламской республики и создание атмосферы напряженности внутри нее.

До этого официальный представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что США, «которые поддерживают беспорядки и терроризм и вводят санкции и оказывают максимальное давление на народ Ирана, проливают крокодиловы слезы по иранцам».

Ранее президент Ирана Раиси обвинил США в информационном терроризме.

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