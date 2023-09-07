Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы не получила компенсацию морального вреда

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова, которую в 2018 году изнасиловали трое начальников разных отделов полиции, заявила, что ей до сих пор не выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщает Baza.

«Этот «моральный вред» до сих пор как бы висит, апелляционное рассмотрение было, а исполнительных листов я до сих пор не получила. Поэтому никаких денег пока мне не приходит», — сказала Фатхисламова, отметив, что намерена добиваться выплаты.

30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, трое сотрудников полиции напали Фатхисламову и изнасиловали ее.

В декабре 2019 года суд приговорил за изнасилование 23-летней дознавательницы экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева — к семи годам лишения свободы, экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука — к шести годам.

Позднее суд в Уфе принял решение взыскать с осужденных 2 млн 900 тыс. рублей. До этого суд обязал россиян выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, однако решение было обжаловано.

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