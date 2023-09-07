В России хотят расширить льготы для доноров костного мозга

В России необходимо обеспечивать доноров костного мозга теми же льготами и гарантиями, что и доноров крови. С таким предложением выступили депутаты петербургского Заксобрания Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок, сообщает «Парламентская газета».

Депутаты предлагают дополнить Трудовой кодекс и Федеральный закон «О трансплантации органов и тканей человека». Доноров костного мозга хотят наделить возможностью получить выходные в дни обследований и сдачи биоматериала, а также питание. Депутат Александр Ржаненков отметил, что потребность в костном мозге сопоставима с востребованностью крови доноров.

«Он нужен при лечении довольно широкого спектра заболеваний. Инициативу о поддержке граждан, которые выступают донорами, мы обсуждали с профессиональными сообществами. Кроме того, такое предложение параллельно высказывали и члены нашего молодежного парламента», — отметил депутат Александр Ржаненков.

В мае зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов говорил, что донорам костного мозга, который необходим для лечения онкогематологических пациентов, предложили давать социальные льготы.

Ранее врачи провели трансплантацию матки от живого донора.