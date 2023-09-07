Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал причины депрессии у россиян

Психолог Рощин: депрессия у россиян может быть связана с коронавирусом

close
100%
Freepik.com

Политтехнолог и социальный психолог Алексей Рощин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что миллионы россиян в настоящее время страдают тяжелой депрессией. По его словам, причина может быть связана не только с геополитической ситуацией в мире, но и с пандемией коронавируса. Он напомнил, что по данным медиков, одним из побочных действий ковида как раз являются психические расстройства.

«Кроме того, надо всегда иметь в виду, что поскольку мы на севере, у нас мало солнца. Поэтому проблема депрессии не является для нас чем-то новым, как и для всех северных народов», — добавил Рощин.

По данным Агентства стратегических инициатив, порядка 15 миллионов человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии, это практически 10% от всего населения. Среди основных причин, по данным аналитиков, — длительная болезнь, насилие в семье и крупный кредит.

Руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс отмечал, что основной причиной депрессивных состояний являются не совпавшие с реальностью ожидания человека. По его словам, первый шаг в борьбе с депрессией, который нужно сделать, — это признать, что она есть, и перестать себя винить.

Ранее психолог назвала распространенный синдром депрессивного расстройства, о котором мало кто знает.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях