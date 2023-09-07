Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мяснику проткнуло грудную клетку крюком в Петербурге

В Петербурге мясник проткнул грудь крюком в магазине

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Врачи оказывают помощь мужчине, который получил серьезную травму во время разделывания туши. Об этом сообщает портал «Форпост».

Инцидент произошел в магазине на Софийской улице, мужчина, работавший мясником в магазине продуктов, получил ранение грудной клетки при разделывании туши, он проткнул грудь металлическим крюком.

Гражданина Узбекистана госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства получения мясником серьезной травмы устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее в Ростовской области врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях