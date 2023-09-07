Мяснику проткнуло грудную клетку крюком в Петербурге

Врачи оказывают помощь мужчине, который получил серьезную травму во время разделывания туши. Об этом сообщает портал «Форпост».

Инцидент произошел в магазине на Софийской улице, мужчина, работавший мясником в магазине продуктов, получил ранение грудной клетки при разделывании туши, он проткнул грудь металлическим крюком.

Гражданина Узбекистана госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства получения мясником серьезной травмы устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее в Ростовской области врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце.