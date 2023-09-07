Вора в законе Костю Канского перевели из ИК в тюрьму

Вора в законе Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, перевели в тюрьму из-за злостных нарушений в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По информации ведомства, Найбауэра отправили в тюрьму на три года. Решение об ужесточении условий отбывания наказания было принято по ходатайству прокурора.

Найбауэр был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«За период отбывания наказания в ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю осужденный зарекомендовал себя с отрицательной стороны, в апреле 2023 г. признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого в отношении вора в законе Юрия Пичугина было возбуждено новое уголовное дело.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что вор в законе Андрей Вознесенский, известный в преступном мире под кличкой Хобот, по уголовному делу о криминальном статусе помещен судом под домашний арест.